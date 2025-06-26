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Рашевский намекнул на свой переход в «Авангард», пригласив на вечеринку омского клуба

Рашевский намекнул на свой переход в «Авангард», пригласив на вечеринку омского клуба
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Нападающий Дмитрий Рашевский намекнул на свой переход из московского «Динамо» в «Авангард», пригласив на вечеринку омского клуба, которая состоится завтра, 27 июня. Форвард записал видеообращение, опубликованное в телеграм-канале «ястребов».

Напомним, 7 июня 2025 года Дмитрий Рашевский, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда». После этого «Динамо» повторило данное предложение игроку.

В минувшем регулярном сезоне Рашевский провёл 65 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу. В розыгрыше Кубка Гагарина 24-летний форвард сыграл 17 матчей, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) очка. Отметим, что в прошлом сезоне Дмитрий стал новым рекордсменом «Динамо» по голам, обойдя Вадима Шипачёва (90).

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