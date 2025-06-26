«Конечно, гол ненастоящий, я не бросал». Вратарь Сорокин — о своей шайбе в матче НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал про свой гол в матче с «Нэшвилл Предаторз» (7:4).

— Расскажи про свой гол. Хвастался перед Шестёркиным?

— Когда брали интервью после матча, сразу сказал, что после игр это сделаю. Он мне пишет: «Поздравляю с голом, но за слова придётся ответить» (смеётся).

— Как относишься к его словам, что гол ненастоящий?

— Абсолютно согласен и нормально отношусь. Конечно, ненастоящий, я не бросал, автогол. Их у нас в хоккее, соответственно, нет. Меня эти слова не задевают, мне всё равно на это.

— Когда отбил, не думал, что так всё пойдёт?

— Нет, конечно, главное было не пропустить, мне до этого какую-то фигню забили. Играть оставалось 40 секунд, счёт 6:4, отбиваю шайбу, Стэмкос отдаёт защитнику, а тот не принимает. Думаю, вроде я был последним, но не был уверен, могло кого-то задеть в полёте. Прикольные были эмоции, когда объявили (улыбается).

— Никого не подкалывал, у кого не было заброшенных?

— Подкалывал (смеётся). Мэтта Мартина. Говорит, что на тренировках забивает, а я спрашиваю: «Мэтт, сколько у тебя очков?» (Улыбается.) У меня ещё вроде передача была. Говорю: «У меня два, иди тренируйся» (смеётся). У Фэшинга была одна шайба, потом он в последней игре «Коламбусу» ещё забил. Сказал: «Слава богу, что я больше тебя забил». Такие у нас прикольные отношения с ребятами в команде, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

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