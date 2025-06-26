Вратарь Даниил Тарасов перешёл из «Коламбуса» во «Флориду» — Лебрюн

Российский вратарь Даниил Тарасов перешёл из «Коламбус Блю Джекетс» во «Флориду Пантерз». Об этом сообщает инсайдер Пьер Лебрюн на своей странице в социальной сети Х. Отмечается, что «Коламбус» получил выбор в пятом раунде драфта НХЛ — 2025 (общий 160-й выбор).

В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги 26-летний Тарасов провёл 20 матчей, в которых одержал семь побед с 88,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,54.

Напомним, «Коламбус» в прошлом сезоне не попал в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Флорида Пантерз» завоевала свой второй Кубок Стэнли подряд.

Ранее Даниил Тарасов прокомментировал личные и командные итоги сезона.