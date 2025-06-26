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Илья Сорокин рассказал, в чём разница между игроками «Рейнджерс» и «Айлендерс»

Илья Сорокин рассказал, в чём разница между игроками «Рейнджерс» и «Айлендерс»
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о разнице с игроками «Нью-Йорк Рейнджерс».

— В чём разница между игроками «Рейнджерс» и «Айлендерс»?
— «Рейнджерс» более узнаваемы как клуб, соответственно, и игроки более узнаваемы, чем у «Айлендерс». Как мне объясняли, «Рейнджерс» — элита, там актёры, звёзды ходят [на игры]. А «Айлендерс» клуб работяг, не знаю, насколько правда.

— А сам как видишь?
— Тяжело сказать, когда в игре. Люди красиво одетые [приходят], сложно сказать, рабочие или нет, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

Ранее Илья Сорокин рассказал про свой гол в матче с «Нэшвилл Предаторз» (7:4).

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