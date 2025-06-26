Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дементьев: долгосрочный контракт со СКА расслабил Кузнецова

Дементьев: долгосрочный контракт со СКА расслабил Кузнецова
Комментарии

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев выразил мнение, что долгосрочный контракт со СКА расслабил нападающего Евгения Кузнецова.

«Мне кажется, долгосрочный контракт со СКА расслабил Кузнецова. Тяжело сохранять мотивацию, когда постоянно получаешь подобные суммы. Он в любом случае имел гарантии финансовых поступлений. Это сыграло с ним злую шутку. Надо понимать, что с большей популярностью появляется и большая ответственность. Не все с ней справляются. Давайте верить в лучшее. Мы знаем множество примеров, когда люди опускались на дно, а потом поднимались», — приводит слова Дементьева RT на русском.

Материалы по теме
«Будем искать команду, где Евгений нужен». Кузнецов возвращается в НХЛ!
Эксклюзив
«Будем искать команду, где Евгений нужен». Кузнецов возвращается в НХЛ!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android