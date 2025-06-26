Дементьев: долгосрочный контракт со СКА расслабил Кузнецова

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев выразил мнение, что долгосрочный контракт со СКА расслабил нападающего Евгения Кузнецова.

«Мне кажется, долгосрочный контракт со СКА расслабил Кузнецова. Тяжело сохранять мотивацию, когда постоянно получаешь подобные суммы. Он в любом случае имел гарантии финансовых поступлений. Это сыграло с ним злую шутку. Надо понимать, что с большей популярностью появляется и большая ответственность. Не все с ней справляются. Давайте верить в лучшее. Мы знаем множество примеров, когда люди опускались на дно, а потом поднимались», — приводит слова Дементьева RT на русском.