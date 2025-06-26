Илья Сорокин ответил, на кого из тренеров КХЛ похож наставник «Айлендерс» Патрик Руа

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о совместной работе с главным тренером «островитян» Патриком Руа.

— Когда в команду пришёл тренер-вратарь Патрик Руа, ты обрадовался или заволновался?

— Не заморачивался особо. Знал, что это [cмена тренера] возможно, мы валились три игры подряд. Проигрыш «Чикаго» стал финальной точкой. Утром просыпаюсь, Саня Романов скидывает новость. [Первая реакция:] «Нифига себе», это я ещё мягко выразился. Мои ощущения? Никаких. График идёт, через день игра с «Далласом», не было времени переживать и надумывать.

— Были личные беседы с Руа?

— Конечно, познакомились во время сезона. Не сказал бы, что часто, он вратарей не особо трогает, у нас есть тренер вратарей. Но в этом году мы с Руа чаще общались. Советы давал, технические, психологические аспекты, всегда интересно слушать.

— Помнишь, как он играл?

— Помню, как летал, дрался, его интервью, когда он сказал: «Не слышу, у меня два перстня». Очень эксцентричный, вспыльчивый и интересный человек.

— Что нового принёс как тренер?

— Он отличный тренер, трудно сказать про систему, я туда не лезу. Мне нужно лишь взаимодействие с защитниками. Я лишним голову не забиваю.

— Как проявляется вспыльчивость?

— Сейчас в США популярна такая политкорректность. Он может напихать в грубой форме, потом подойти и сказать: «Извини, на эмоциях». Больше похоже на наш менталитет. Он не стесняется в выражениях, может высказать, но это всё по-мужски, достойно и в лицо.

— На кого из наших тренеров похож Руа?

— Точно не Никитин, он спокойный. И не Квартальнов, что-то между, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».