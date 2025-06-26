Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Илья Сорокин ответил, на кого из тренеров КХЛ похож наставник «Айлендерс» Патрик Руа

Илья Сорокин ответил, на кого из тренеров КХЛ похож наставник «Айлендерс» Патрик Руа
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о совместной работе с главным тренером «островитян» Патриком Руа.

— Когда в команду пришёл тренер-вратарь Патрик Руа, ты обрадовался или заволновался?
— Не заморачивался особо. Знал, что это [cмена тренера] возможно, мы валились три игры подряд. Проигрыш «Чикаго» стал финальной точкой. Утром просыпаюсь, Саня Романов скидывает новость. [Первая реакция:] «Нифига себе», это я ещё мягко выразился. Мои ощущения? Никаких. График идёт, через день игра с «Далласом», не было времени переживать и надумывать.

— Были личные беседы с Руа?
— Конечно, познакомились во время сезона. Не сказал бы, что часто, он вратарей не особо трогает, у нас есть тренер вратарей. Но в этом году мы с Руа чаще общались. Советы давал, технические, психологические аспекты, всегда интересно слушать.

— Помнишь, как он играл?
— Помню, как летал, дрался, его интервью, когда он сказал: «Не слышу, у меня два перстня». Очень эксцентричный, вспыльчивый и интересный человек.

— Что нового принёс как тренер?
— Он отличный тренер, трудно сказать про систему, я туда не лезу. Мне нужно лишь взаимодействие с защитниками. Я лишним голову не забиваю.

— Как проявляется вспыльчивость?
— Сейчас в США популярна такая политкорректность. Он может напихать в грубой форме, потом подойти и сказать: «Извини, на эмоциях». Больше похоже на наш менталитет. Он не стесняется в выражениях, может высказать, но это всё по-мужски, достойно и в лицо.

— На кого из наших тренеров похож Руа?
— Точно не Никитин, он спокойный. И не Квартальнов, что-то между, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

Материалы по теме
Илья Сорокин рассказал, в чём разница между игроками «Рейнджерс» и «Айлендерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android