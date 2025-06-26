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«Что-то не то происходит в НХЛ». Фетисов — о лидерстве Овечкина по хитам

«Что-то не то происходит в НХЛ». Фетисов — о лидерстве Овечкина по хитам
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал тот факт, что российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал лидером по силовым приёмам среди действующих игроков НХЛ.

«Александра Овечкина ни по этому показателю, ни по другим не надо ни с кем сравнивать. Потому что он не только забрасывает много шайб, но и проводит силовые приёмы. Саша – просто гигант. Вообще, силовая борьба, если сравнивать то, что было в наше время и сейчас, — это две большие разницы. Сегодня в НХЛ в этом плане мы видим, я бы сказал, такой нежный хоккей по отношению к тому, что было в наши годы.

Для меня вообще странно, что самый забивающий форвард ещё является и самым силовым хоккеистом в НХЛ. Значит, что-то не то происходит в лиге», — цитирует Фетисова «РИА Новости Спорт».

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