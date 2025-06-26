Сорокин рассказал, как Ламорелло дважды заставил Романова стричься

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал историю, которая произошла с генменеджером «островитян» Лу Ламорелло и защитником Александром Романовым.

— Какой сейчас Ламорелло?

— Суперпрофессионал, фанатик. Сколько ему, 82 года, он в семь утра уже на стадионе, первым приходит, уходит последним. Говорит: «Каждое утро кручу велосипед по 50 минут. Если не сделаю — чувствую себя виноватым». С большой любовью относится к игрокам, всё для них делает.

— А что по причёске?

— Правила такие, свои загоны. Моя борода? Летом у меня идёт компенсация за сезон, там хожу гладковыбритый.

— Даже с двухдневной щетиной нельзя прийти на тренировку?

— До крайностей таких не доходило, но, если фотосессия или матч, да, там уже сами игроки тебе начинают говорить.

Нет, Ламорелло не ходит с лупой, но, если заметит, сделает замечание. Не знаю, слышали ли эту историю. Саня Романов, когда приехал в первый год, был с длинными волосами. Лу позвонил агенту Мильштейну и сказал, что Романову нужно подстричься. Агент отвечает: «Окей, завтра сделает», а тот просит сейчас. Романов подстригся, Лу опять звонит агенту и говорит, что нужно ещё состричь. В итоге Романов два раза ездил, но одобрили, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».