«Можешь ходить как бомжара, всем всё равно». Сорокин — о стиле одежды на Лонг-Айленде

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о своём стиле одежды во время регулярного сезона НХЛ.

— Романов сказал, что ты хуже всех одеваешься.

— Не парюсь по этому поводу.

— О чём он говорил, у тебя один костюм на сезон?

— Два, но в основном хожу в одном. Чем Лонг-Айленд отличается от Москвы, так тем, что там никто не запаривается по поводу одежды, можешь ходить как бомжара, всем всё равно. А здесь тебе будет просто некомфортно, потому что все люди красиво одеты. Встретил Сергея [Гимаева] на Патриарших, там просто… Все как с обложки журнала, поэтому ты должен как-то соответствовать. В США, конечно, особо не гуляешь, доезжаешь на машине. Может, поэтому он так и сказал, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».