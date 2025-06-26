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Фридман: форвард «Виннипега» Николай Элерс выйдет на рынок свободных агентов

Фридман: форвард «Виннипега» Николай Элерс выйдет на рынок свободных агентов
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что датский форвард «Виннипег Джетс» Николай Элерс выйдет на рынок свободных агентов 1 июля.

Напомним, в сезоне-2024/2025 Николай Элерс сыграл 69 матчей, набрав 63 (24+39) очка с показателем полезности «+14». За карьеру в НХЛ (10 сезонов, все за «Джетс») он провёл 674 игры, забил 225 голов, отдал 295 передач, набрав 520 очков при показателе полезности «+106».

«Виннипег Джетс» завершил регулярный сезон, завоевав Президентский кубок как лучшая команда лиги. В плей-офф он дошёл до четвертьфинала Кубка Стэнли, уступив «Даллас Старз» (2-4).

Ранее стало известно, что «Виннипег Джетс» заключил однолетний контракт с 37-летним нападающим Джонатаном Тэйвзом.

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