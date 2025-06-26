Никита Кучеров признан лучшим игроком сезона в «Тампе»

Пресс-служба «Тампа-Бэй Лайтнинг» на сайте команды объявила, что российский нападающий Никита Кучеров признан лучшим игроком сезона в клубе.

Ранее Кучеров выиграл «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди профсоюза хоккеистов НХЛ и «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир Национальной хоккейной лиги по итогам регулярного сезона-2024/2025. На его счету 121 (37+84) очко в 78 матчах.

Напомним, ранее журналисты в статье на сайте The Athletic высказались о качестве крайних нападающих «Тампа-Бэй Лайтнинг», назвав Никиту Кучерова лучшим в мире в данном амплуа.