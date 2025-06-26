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Илья Сорокин рассказал о большой помощи со стороны Семёна Варламова в «Айлендерс»

Илья Сорокин рассказал о большой помощи со стороны Семёна Варламова в «Айлендерс»
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о большой помощи со стороны одноклубника Семёна Варламова.

— Насколько тебе в первое время помогал Варламов?
— Очень помогал. Повезло, что был такой человек. Помогал не только в быту, но и на льду. Даже не советами, а просто тем, что был и я на него смотрел. В первом сезоне Семён много играл, я сидел, а он был как книжка. Представлял, что в воротах, делал всё то же самое, что и он, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

Напомним, по итогам регулярного сезона «Айлендерс» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и шестое место в Столичном дивизионе.

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