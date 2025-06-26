Вратарь «Айлендерс» Сорокин назвал игрока НХЛ, против которого ему сложно играть

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин назвал форварда «Бостон Брюинз» Давида Пастрняка хоккеистом, против которого ему сложнее всего играть.

— Есть игроки, против которых тебе мегасложно?

— Пастрняк. Он едет, у него всегда глаза в разные стороны смотрят, как пьяный едет (смеётся). Постоянно забивает. Даже не бросая забивает. Попадает ему в ногу, какое-то чутьё есть. Мне нравится, классный игрок, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

Напомним, по итогам регулярного сезона «Айлендерс» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и шестое место в Столичном дивизионе.