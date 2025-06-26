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Генменеджер «Миннесоты»: мы не обязаны подписывать контракт с Капризовым 1 июля

Генменеджер «Миннесоты»: мы не обязаны подписывать контракт с Капризовым 1 июля
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Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о возможном новом контракте с российским нападающим Кириллом Капризовым.

«Мы не обязаны подписывать с ним контракт 1 июля (день открытия рынка свободных агентов. — Прим. «Чемпионата»). Мы хотели бы сделать это как можно скорее. Я бы с удовольствием это сделал. Такие вещи требуют времени. Это сложные сделки, и в них много всего. Так что, если этого не произойдёт 1 июля, не паникуйте. Это процесс», — приводит слова Герина The Athletic.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 28-летний Капризов сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести матчах Кубка Стэнли — 2025. Контракт 28-летнего россиянина с клубом истекает летом 2026 года.

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