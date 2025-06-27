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«Флорида» объявила о переходе вратаря Даниила Тарасова из «Коламбуса»

«Флорида» объявила о переходе вратаря Даниила Тарасова из «Коламбуса»
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Американский хоккейный клуб «Флорида Пантерз» на своём официальном сайте объявил о переходе 26-летнего российского голкипера Даниила Тарасова из «Коламбус Блю Джекетс».

«Президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба «Флорида Пантерз» Билл Зито сегодня заявил, что клуб приобрел вратаря Даниила Тарасова из «Коламбус Блю Джекетс» в обмен на собственный выбор в пятом раунде драфта Национальной хоккейной лиги — 2025 (общий 160-й выбор), который теперь останется за «синими жакетами», — говорится в заявлении.

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасов сыграл 20 матчей, одержав семь побед, при коэффициенте надёжности 3,54 и 88,1% отражённых бросков. По итогам регулярки «Коламбус» не смог пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли, заняв девятое место в Восточной конференции.

В свою очередь, «Флорида» выиграла Кубок Стэнли во второй раз подряд. В её основном составе выступает другой российский голкипер Сергей Бобровский.

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