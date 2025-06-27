Овечкин и Кучеров стали претендентами на престижную премию ESPYS в мире спорта

Российские нападающие Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» и Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» попали в список претендентов на престижную премию ESPYS в области спорта.
Александр Овечкин номинирован на приз «Лучший рекорд».
Полный список претендентов на награду:
Александр Овечкин — лучший снайпер в истории НХЛ
Кевин Дюрант — лучший бомбардир в истории олимпийской сборной США по баскетболу
Кейтлин Кларк — рекордсменка WNBA по передачам за матч и за сезон
Джино Оримма — рекордсмен по числу побед среди тренеров в истории студенческого баскетбола NCAA
Никита Кучеров претендует на награду «Лучший игрок года в НХЛ».
Полный список претендентов на награду:
Никита Кучеров — («Тампа-Бэй Лайтнинг»)
Кейл Макар — («Колорадо Эвеланш»)
Леон Драйзайтль — («Эдмонтон Ойлерз»)
Коннор Хеллебайк — («Виннипег Джетс»)
Ежегодная премия за выдающиеся достижения в области спорта (ESPY) — это награда, которая присуждается американской вещательной телевизионной сетью ABC и ESPN для признания индивидуальных, командных и других спортивных достижений в течение календарного года, предшествующего данной ежегодной церемонии.