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В «Коламбусе» обратились к Тарасову, который перешёл во «Флориду»

В «Коламбусе» обратились к Тарасову, который перешёл во «Флориду»
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Президент клуба по хоккейным операциям и генеральный менеджер Дон Уодделл обратился к голкиперу Даниилу Тарасову, который перешёл во «Флориду Пантерз». «Коламбус» получил выбор в пятом раунде драфта НХЛ — 2025 (общий 160-й выбор).

«От имени «Коламбуса» я хотел бы поблагодарить Даниила за его вклад в нашу организацию за последние четыре года. Он выдающийся молодой человек, и мы желаем ему и его семье всего наилучшего в будущем», — приводит слова Уодделла официальный сайт «Коламбуса».

В прошедшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ Тарасов сыграл 20 матчей, одержав семь побед, при коэффициенте надёжности 3,54 и 88,1% отражённых бросков.

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