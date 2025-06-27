В «Коламбусе» высказались о будущем Ивана Проворова, у которого 1 июля истекает контракт

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джэкетс» Дон Уодделл высказался о российском защитнике своей команды Иване Проворове, у которого истекает срок соглашения с клубом.

«Состоялись конкретные переговоры относительно контракта Проворова и Фаббро. Эта ситуация не завершится 1 июля. В прошлом сезоне у нас были случаи, когда мы подписывали игроков и после этой даты, и они успешно влились в команду. В настоящий момент в лиге наблюдается нехватка хоккеистов, кажется, что все испытывают потребность в новых игроках или обменах», — приводит слова Уодделла пресс-служба «Коламбуса».

Отметим, 1 июля 2025 года Иван может стать неограниченно свободным агентом. В минувшем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 28-летний Проворов набрал 33 (7+26) очка при положительном показателе полезности «+11» в 82 матчах. Ранее сообщалось, что Уодделл предлагает Проворову краткосрочный контракт.

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