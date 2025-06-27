НХЛ и Ассоциация игроков договорились об увеличении количества матчей в регулярке — RMNB

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) достигли соглашения о переходе на 84‑матчевый формат регулярного чемпионата. Об сообщает Russian Machine Never Breaks.

По информации источника, увеличение числа матчей с 82 до 84 запланировано на сезон-2026/2027. Для реализации этого изменения будет сокращено количество предсезонных игр с шести‑восьми до четырех для каждой команды.

Также подчёркивается, что будут внесены изменения в финансовый регламент, включая устранение возможности возвращения травмированных игроков в заявку перед началом плей‑офф, что позволит избежать нарушения потолка зарплат. Пока не сообщается, будет ли потолок зарплат применяться к плей‑офф, либо будут внедрены другие меры.

Срок действия текущего коллективного трудового договора НХЛ заканчивается 15 сентября 2026 года. После подписания меморандума о взаимопонимании владельцы НХЛ и представители NHLPA должны будут ратифицировать новое соглашение.

Лучшие российские игроки в плей-офф НХЛ: