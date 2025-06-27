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23-летний форвард перешёл из «Флориды» в «Вашингтон» в результате обмена

23-летний форвард перешёл из «Флориды» в «Вашингтон» в результате обмена
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«Вашингтон Кэпиталз» приобрели форварда Джастина Сурдифа из «Флориды Пантерз» в обмен на выбор во втором раунде драфта НХЛ 2026 года и выбор в шестом раунде драфта НХЛ 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

23-летний Сурдиф набрал 34 (16+18) в 43 играх за «Шарлотт Чекерс» в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в сезоне-2024/2025.

Сурдиф, изначально выбранный «Флоридой» в третьем раунде (общий 87-й номер) драфта НХЛ 2020 года, забил свой первый гол в карьере в НХЛ в своём единственном матче за «Пантерз» 26 февраля в игре с «Нэшвилл Предаторз» (4:1).

На международном уровне Сурдиф завоевал серебряную медаль в составе сборной Канады на Кубке Глинки-Гретцки в 2019 году.

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