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«Не могу там находиться больше двух часов, начинается стресс». Сорокин — о Манхэттене

«Не могу там находиться больше двух часов, начинается стресс». Сорокин — о Манхэттене
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о жизни на Лонг-Айленде и сравнил его с Манхэттеном.

«Мы живём на Лонг-Айленде, это жилой, спокойной и неспешный район. Уютное и комфортное место. Чего не могу сказать про Манхэттен, не могу там находиться больше двух часов, начинается стресс. Все бегут, какие-то запахи. Возможно тем, кто там работает, [жить] там удобно. Но когда ты именно приезжаешь и хочешь отдохнуть… В Москве нет такого ощущения, этой давки», — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

Напомним, по итогам регулярного сезона «Айлендерс» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и шестое место — в Столичном дивизионе.

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