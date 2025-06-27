Вратарь «Айлендерс» Сорокин назвал главное преимущество нападающего Кирилла Капризова

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин назвал главное преимущество нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

— С Капризовым поддерживаешь связь?

— Когда приезжаем, не сказал бы, что часто общаемся. Поздравляю его с днями рождения.

— Насколько для тебя его бросок сложный?

— У него хороший бросок, но, думаю, его преимущество не в броске, а в чтении игровых моментов. Он знает, как оказаться в нужное время, видит поле, игроков, вратаря. Может бросить не сильно, но бросит так, что застанет тебя врасплох, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

Ранее генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о возможном новом контракте с Кириллом Капризовым.