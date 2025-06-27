Два российских вратаря попали в список лучших среди свободных агентов по версии сайта НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список лучших вратарей, являющихся неограниченно свободными агентами в нынешнем межсезонье.

В список попали два российский голкипера: Александр Георгиев и Илья Самсонов.

Георгиев в сезоне за «Колорадо Эвеланш» провёл 18 матчей и одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 87,4%. В декабре Александр был обменян в «Сан-Хосе Шаркс», за который провёл 31 матч и одержал семь побед с процентом отражённых бросков 87,5%.

В прошедшем сезоне Самсонов провёл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута.

Кроме россиян в список вошли: Джейк Аллен, Антон Форсберг, Алекс Лайон, Джеймс Раймер, Давид Риттих, Витек Ванечек, Даниэль Владарж.