Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два российских вратаря попали в список лучших среди свободных агентов по версии сайта НХЛ

Два российских вратаря попали в список лучших среди свободных агентов по версии сайта НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги представил список лучших вратарей, являющихся неограниченно свободными агентами в нынешнем межсезонье.

В список попали два российский голкипера: Александр Георгиев и Илья Самсонов.

Георгиев в сезоне за «Колорадо Эвеланш» провёл 18 матчей и одержал восемь побед с процентом отражённых бросков 87,4%. В декабре Александр был обменян в «Сан-Хосе Шаркс», за который провёл 31 матч и одержал семь побед с процентом отражённых бросков 87,5%.

В прошедшем сезоне Самсонов провёл 29 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, одержал 16 побед, пропуская в среднем 2,82 шайбы и отражая 89,1% бросков. В его активе также два шат-аута.

Кроме россиян в список вошли: Джейк Аллен, Антон Форсберг, Алекс Лайон, Джеймс Раймер, Давид Риттих, Витек Ванечек, Даниэль Владарж.

Материалы по теме
«Вегас» не будет продлевать контракт с вратарём Ильёй Самсоновым
DailyFaceoff назвал вратаря Александра Георгиева одним из главных разочарований сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android