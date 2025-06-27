«Фанатик, самый трудолюбивый игрок, которого встречал». Сорокин — о Бобровском

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высоко оценил игру голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

— Что скажешь про Бобровского?

— Фанатик, самый трудолюбивый игрок, которого встречал. Хороший человек, полностью отдающийся игре, процессу. Его результаты говорят сами за себя.

— Вы же знали, что он со штангой работает в день игры. Это нормально?

— Всё, что он делает, — нормально (улыбается).

— А для тебя?

— В день игры — нет, за день — да. Может быть, вы сейчас мне сказали, я попробую, и в это время через год всё ещё буду играть (смеётся).

— Ты что-то подчёркиваешь в его игре?

— Конечно. Во-первых, он поменялся технически с тех пор, как приехал в НХЛ. С возрастом, скорее всего, связано. Думаю, он, как и все, понимает, что в какой бы форме ни был, не может весь сезон играть так же агрессивно, как и раньше. Возможно, ему это и не нужно сейчас, он поймал баланс, не делает ничего лишнего, он делает всё своевременно и необходимо.

Стойка у него покороче стала, нравится, как работает на трафике, ищет шайбу. Какой бы ни назвать аспект, везде на высшем уровне. Идеальная физическая форма, ему 36, ты смотришь, и складывается ощущение, что он даже не потеет. Настолько профессионал, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».