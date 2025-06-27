НХЛ и Ассоциация игроков согласовали новый коллективный договор — Фридман

Ассоциация игроков НХЛ (NHLPA) и Национальная хоккейная лига (НХЛ) согласовали новый коллективный контракт. Об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман на своей странице в социальной сети Х. Пресс-конференция НХЛ и NHLPA ожидается сегодня вечером в 20:00 мск.

Напомним, ранее стало известно, что достигнуто соглашение об увеличении числа матчей с 82 до 84 с сезона-2026/2027. Для реализации этого изменения будет сокращено количество предсезонных игр с шести‑восьми до четырёх для каждой команды.

Также подчёркивается, что будут внесены изменения в финансовый регламент, включая устранение возможности возвращения травмированных игроков в заявку перед началом плей‑офф, что позволит избежать нарушения потолка зарплат.

Срок действия текущего коллективного трудового договора НХЛ заканчивается 15 сентября 2026 года.