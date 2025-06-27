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Илья Сорокин ответил на вопрос, за какими вратарями НХЛ он следит

Илья Сорокин ответил на вопрос, за какими вратарями НХЛ он следит
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин ответил на вопрос, за какими вратарями Национальной хоккейной лиги следит.

— За всеми вратарями следишь?
— Нет, больше за нашими. В этом году за Хеллебайком смотрел, интересно было, как так получается.

— Что про него скажешь? Он хорошо играет в регулярке, но как плей-офф...
— Возможно, команда [«Виннипег Джетс»] просто не заточена под плей-офф или так складываются обстоятельства. Хотя как не заточена, если она в сезоне всех уродует? Возможно, вопрос пары лет: возьмут пару игроков и будут доминировать, как «Флорида», — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

Ранее Илья Сорокин высоко оценил игру голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

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