Илья Сорокин ответил на вопрос, за какими вратарями НХЛ он следит

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин ответил на вопрос, за какими вратарями Национальной хоккейной лиги следит.

— За всеми вратарями следишь?

— Нет, больше за нашими. В этом году за Хеллебайком смотрел, интересно было, как так получается.

— Что про него скажешь? Он хорошо играет в регулярке, но как плей-офф...

— Возможно, команда [«Виннипег Джетс»] просто не заточена под плей-офф или так складываются обстоятельства. Хотя как не заточена, если она в сезоне всех уродует? Возможно, вопрос пары лет: возьмут пару игроков и будут доминировать, как «Флорида», — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

Ранее Илья Сорокин высоко оценил игру голкипера «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.