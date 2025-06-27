Вайсфельд — о Кузнецове: у нас было много шума вокруг его персоны

Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд оценил вероятный переход нападающего Евгения Кузнецова в клуб НХЛ.

«Если ему предложат контракт в НХЛ, то в этом нет ничего плохого. Чтобы дать какой-то прогноз о потенциально успешной игре, надо подписать контракт с конкретным клубом. Очень важно понять, с кем он его подпишет.

В КХЛ негативный фон от игры Евгения связан больше с тем, что было слишком много шума при его подписании. Со стороны смотришь на ситуацию: то есть он должен был приехать и разрывать всю лигу? Но такого же не бывает. Аршавин как-то сказал: «Ваши ожидания — ваши проблемы». Это примерно из той же оперы. По статистике у него почти одно очко за игру. Он провёл 45 матчей и набрал 40 очков. Статистика хорошая. Просто было много шума вокруг его персоны. Мне кажется, что это и помешало», — приводит слова Вайсфельда «Советский спорт».