Голкипер «Айлендерс» Сорокин: прошедший сезон прошёл по-разному, но провальным не назову

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин подвёл итоги сезона для «островитян».

— Как оценишь прошедший сезон?

— По-разному. Были хорошие и плохие моменты. Командные задачи не выполнены, не попали в плей-офф, а личные напрямую связаны с командными. Провальным не назову, всё-таки было 30 побед и гол. Была почти рекордная серия из семи побед, но была и серия поражений.

— Что происходит в раздевалке, когда понимаете, что не попадаете в плей-офф?

— Все хотят, чтобы сезон продолжился. Когда всё понятно, хочется, чтобы последние игры поскорее закончились, а когда остаются шансы, все бьются.

— Болельщики приходили до конца?

— В конце уже не особо. Думаю, у нас были запредельные цены. Когда понимаешь, что команда не попадает в плей-офф, возможно, нужно менять билетную политику, чтобы больше людей пришло, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».