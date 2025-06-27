«Все великие наши уже там». Кожевников — о том, кто из россиян должен попасть в Зал славы

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал введение Александра Могильного в Зал хоккейной славы и ответил на вопрос, кто из россиян должен попасть в Зал славы в будущем.

«Всё правильно — он заслужил это своей игрой. Другое дело, что прошло очень много времени, 16 лет, если не ошибаюсь. Не знаю, почему только сейчас и какие там специфические критерии отбора. Это надо спрашивать у тех, кто принимает это решение. В России мы давно знаем Могильного как великого спортсмена, теперь и в НХЛ у него появился этот статус.

Кто следующим должен попасть в Зал славы? Наверное, кто-то из ребят, которые будут заканчивать карьеру, а так — все великие наши уже там», — цитирует Кожевникова «ВсеПроСпорт».