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Второй бомбардир «Торпедо-Горький» в плей-офф Орлович-Грудков продлил контракт с клубом

Второй бомбардир «Торпедо-Горький» в плей-офф Орлович-Грудков продлил контракт с клубом
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Нападающий Денис Орлович-Грудков продолжит выступать за «Торпедо-Горький». Форвард продлил контракт с клубом до окончания следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

По ходу прошлого чемпионата Денис пополнил состав команды, перейдя из московской «Звезды». В 24 проведенных матчах плей-офф на его счету — 18 (6+12) набранных очков, а две заброшенные Денисом шайбы стали победными. В кубковой стадии он стал вторым бомбардиром «Торпедо-Горький», разделив эту позицию с Егором Виноградовым.

В регулярном чемпионате ВХЛ на счету Орловича-Грудкова за «Торпедо-Горький» 31 матч, три шайбы и восемь результативных передач.

Денис Орлович-Грудков с командой завоевал Кубок Чемпиона России.

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