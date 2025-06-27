Второй бомбардир «Торпедо-Горький» в плей-офф Орлович-Грудков продлил контракт с клубом

Нападающий Денис Орлович-Грудков продолжит выступать за «Торпедо-Горький». Форвард продлил контракт с клубом до окончания следующего сезона. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

По ходу прошлого чемпионата Денис пополнил состав команды, перейдя из московской «Звезды». В 24 проведенных матчах плей-офф на его счету — 18 (6+12) набранных очков, а две заброшенные Денисом шайбы стали победными. В кубковой стадии он стал вторым бомбардиром «Торпедо-Горький», разделив эту позицию с Егором Виноградовым.

В регулярном чемпионате ВХЛ на счету Орловича-Грудкова за «Торпедо-Горький» 31 матч, три шайбы и восемь результативных передач.

Денис Орлович-Грудков с командой завоевал Кубок Чемпиона России.