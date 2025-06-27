Защитник Артём Чмыхов продолжит карьеру в «Нефтехимике»

27-летний защитник Артём Чмыхов стал игроком «Нефтехимика». Соглашение рассчитано на один сезон. Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

В завершившемся чемпионате КХЛ воспитанник хоккейной школы ЦСКА выступал за «Адмирал» и провёл за дальневосточную команду 21 игру, где отдал две результативные передачи. Всего в активе хоккеиста 200 матчей в КХЛ и 24 (5+19) результативных очка. Ранее он играл за ЦСКА, ХК «Сочи», «Северсталь» и «Авангард».

«Артём — обученный защитник, прошедший всю вертикаль ХК ЦСКА. У него хорошие физические данные, которыми он отлично пользуется: высокий и физически сильный, но при этом достаточно подвижный игрок, умеет поддержать атаку», — заявил спортивный директор «Нефтехимика» Антон Марчинский.