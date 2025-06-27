Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин ответил на вопрос, необходимо ли введение плей-ин в НХЛ.

— Сейчас активно говорят про введение в НХЛ плей-ин, как в баскетболе. Как оценишь?

— Возможно, в этом есть смысл. Ещё пару игр провести, чтобы получить шанс. А вышедшие недельку отдохнут, у них преимущество. Надо пробовать. Если боссы решат, там же всё упирается в прибыль. Если будет выгодно, сделают, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

Напомним, НБА проводит турнир плей-ин для команд, занявших 7-10-е места в каждой конференции, с целью определения седьмого и восьмого посева в плей-офф в Восточной и Западной конференций. Турнир начинается по окончании регулярного сезона НБА и заканчивается перед стартом плей-офф.