Результаты матчей турнира «КХЛ 3х3» 27 июня

Сегодня, 27 июня, состоялись два матча турнира Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в формате «3х3». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Хоккей. «КХЛ 3х3», 27 июня:

«Сибирь» — «Салават Юлаев» — 3:4;

«Металлург» — «Динамо» Минск — 8:3;

Напомним, всего в турнире запланировано 24 тура, заключительный состоится 29 июня 2025 года. В каждом туре пройдут 12 встреч, а также суперигра — встреча лидеров турнира (первой и второй команд), разыгрывающих приз в 1 млн рублей. Матчи проходят на площадке размером 18×34 м, формат — три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

