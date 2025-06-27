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Светлов: если у Кузнецова будут горящие глаза Радулова, то проблем с клубом не возникнет

Светлов: если у Кузнецова будут горящие глаза Радулова, то проблем с клубом не возникнет
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Олимпийский чемпион-1988, чемпион мира-1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов оценил перспективны нападающего Евгения Кузнецова вновь заиграть в НХЛ.

— Сможет ли Кузнецов на своём уровне вернуться в НХЛ?
— Евгений провёл очень противоречивый сезон в СКА — хорошие игры, когда проявлялся потенциал большого мастера, сменяли нервные, когда шёл неровный хоккей, с удалениями. При этом позиция лидера атаки была свободна — и по ходу чемпионата её скорее занял Сергей Плотников.

Вообще, для любого опытного игрока всегда самое главное — здоровье, режим и мотивация. Посмотрите, например, на Радулова. Не так легко поверить, что Александр на шесть лет старше Кузнецова. Радулов был заряжен на протяжении всего сезона, избежал серьёзных травм, смог добавить в плей-офф, стал абсолютным лидером команды.

Если у Кузнецова будут горящие глаза Радулова, то никаких проблем с клубом не возникнет — по обе стороны океана. Тем более что 33 года по нынешним временам — вполне рабочий возраст, — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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