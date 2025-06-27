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ESPN предположил, под каким номером будет выбран первый россиянин на драфте НХЛ — 2025

ESPN предположил, под каким номером будет выбран первый россиянин на драфте НХЛ — 2025
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Журналисты ESPN предположили, что нападающий клуба МХЛ «Динамо» Санкт-Петербург Даниил Прохоров станет первым российским игроком, выбранном на драфте НХЛ — 2025. Журналисты прогнозируют, что его выберет «Филадельфия Флайерз» в первом раунде под общим 22-м номером.

«Грузовой поезд на коньках набирает полную мощность, направляясь к первому раунду в пятницу вечером. Многим командам нравится его стиль игры, и они считают, что он уйдёт в начале 20-х номеров драфта.

Крупный, физически сильный парень, обладающий чистыми атакующими способностями, который может трансформироваться в мощного форварда, — это именно тот тип таланта, который был бы очень рад развить новый главный тренер «лётчиков» Рик Токкет», — сказано в статье.

Напомним, первый раунд драфта НХЛ — 2025 начнётся в ночь на субботу в 2:00 мск.

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