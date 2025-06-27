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Стала известна сумма денежной компенсации от «Авангарда» «Динамо» за Рашевского

Стала известна сумма денежной компенсации от «Авангарда» «Динамо» за Рашевского
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Как стало известно «Чемпионату», «Авангард» заплатил 117 млн рублей компенсации московскому «Динамо» за переход нападающего Дмитрия Рашевского.

Напомним, 7 июня 2025 года 24-летний Рашевский, находящийся в статусе ограниченно свободного агента, принял контрактное предложение «Авангарда». После этого «Динамо» повторило данное предложение игроку.

В минувшем регулярном сезоне Рашевский провёл 65 матчей, в которых забросил 19 шайб и отдал 21 результативную передачу. В розыгрыше Кубка Гагарина форвард сыграл 17 матчей, в которых записал на свой счёт 4 (1+3) очка. Отметим, что в прошлом сезоне Дмитрий стал новым рекордсменом «Динамо» по голам, обойдя Вадима Шипачёва (90).

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