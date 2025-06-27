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В «Авангарде» назвали срок контракта, который заключат с Дмитрием Рашевским

В «Авангарде» назвали срок контракта, который заключат с Дмитрием Рашевским
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«Авангард» на своём сайте объявил, что с новичком клуба — нападающим Дмитрием Рашевским — будет заключён контракт на два года.

«Дмитрий мог оказаться в «Авангарде» ещё в декабре, перед дедлайном. Мы рады, что удалось договориться о переходе, молодой прогрессирующий нападающий с хорошим броском и чувством гола усилит нашу атаку. Рашевский — настоящий снайпер, достаточно сказать, что за последние четыре сезона в «Динамо» он побил рекорд клуба по заброшенным шайбам. Настало время бить рекорды в форме «Авангарда» и решать с командой самые высокие задачи», — заявил генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин.

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