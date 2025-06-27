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Илья Сорокин оценил перспективы вратаря «Филадельфии» Федотова в НХЛ

Илья Сорокин оценил перспективы вратаря «Филадельфии» Федотова в НХЛ
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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин оценил перспективы голкипера «Филадельфии Флайерз» Ивана Федотова в Национальной хоккейной лиге.

— Федотов сможет дойти до уровня топового вратаря, которым он был здесь?
— Может, конечно, почему нет. Он вернулся в НХЛ, провёл сезон. Тяжело, первый сезон, слушайте, он вообще был год без хоккея. Очень хотел бы, чтобы он вернулся на свой уровень и продолжал расти, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

Напомним, Федотов в прошлом сезоне провёл 26 матчей, в которых одержал шесть побед, показав процент отраженных бросков 88 и коэффициент надёжности 3,15.

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