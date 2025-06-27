«Надо, чтобы кто-то повыше разговаривал». Голкипер «Айлендерс» Сорокин — о допуске России

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о недопуске сборной России по хоккею на предстоящую Олимпиаду в Италии.

— Обсуждали с российскими игроками в НХЛ перспективу игры на Олимпиаде?

— Нет.

— Говорили с Ларионовым? Возможно, поможет как-то профсоюз.

— Надо, чтобы кто-то повыше разговаривал, кто-то из руководителей.

— Чтобы инициатива от ребят шла?

— Не думаю, что ребята смогут что-то решить. Профсоюз создан больше для НХЛ, не для международного хоккея. Всё упирается в политику, игроки ничего не могут сделать, уверен на 90%

— Приходилось отвечать на политические вопросы?

— Нет, ни разу. Возможно, шёл какой-то запрет от клуба, но я не разбираюсь и не особо хочу трогать, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».