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«Надо, чтобы кто-то повыше разговаривал». Голкипер «Айлендерс» Сорокин — о допуске России

«Надо, чтобы кто-то повыше разговаривал». Голкипер «Айлендерс» Сорокин — о допуске России
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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин высказался о недопуске сборной России по хоккею на предстоящую Олимпиаду в Италии.

— Обсуждали с российскими игроками в НХЛ перспективу игры на Олимпиаде?
— Нет.

— Говорили с Ларионовым? Возможно, поможет как-то профсоюз.
— Надо, чтобы кто-то повыше разговаривал, кто-то из руководителей.

— Чтобы инициатива от ребят шла?
— Не думаю, что ребята смогут что-то решить. Профсоюз создан больше для НХЛ, не для международного хоккея. Всё упирается в политику, игроки ничего не могут сделать, уверен на 90%

— Приходилось отвечать на политические вопросы?
— Нет, ни разу. Возможно, шёл какой-то запрет от клуба, но я не разбираюсь и не особо хочу трогать, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

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