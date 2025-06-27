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«Адмирал» обменял права на нападающего Кирилла Петькова в «Амур»

«Адмирал» обменял права на нападающего Кирилла Петькова в «Амур»
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«Адмирал» обменял права на нападающего Кирилла Петькова в «Амур» на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне 27-летний форвард за дальневосточный клуб провёл 41 встречу, в которых забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи с показателем полезности «-3». Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги на счету Кирилла Петькова 222 встречи, где нападающий записал на свой счёт 67 (36+31) очков.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2024/2025 «Амур» набрал 44 очка в 68 матчах, занял 11-е место в Восточной конференции и не попал в плей-офф.

Ранее вратарь Максим Дорожко подписал контракт с «Амуром» до конца сезона-2026/2027.

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