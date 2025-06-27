«Автомобилист» продлил контракт с нападающим Ильёй Овчинниковым на год

«Автомобилист» заключил новый контракт с нападающим Ильёй Овчинниковым. С 23-летним хоккеистом подписан двусторонний контракт сроком на один год. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Екатеринбурга.

Илья выступает в системе клуба с сезона-2018/2019. В прошлом сезоне форвард провёл 58 матчей за «Горняк-УГМК» в ВХЛ, в которых набрал 34 (14+20) очка, при показателе полезности «+13». Также нападающий провёл семь игр за основную команду в КХЛ, в которых сумел отдать результативную передачу.

Напомним, «Автомобилист» в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 проиграл казанскому «Ак Барсу» в семи матчах. В регулярке уральский клуб занял четвёртое место на Востоке.