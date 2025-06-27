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Пустозёров принял квалификационное предложение «Ак Барса» и заключил новый контракт

Пустозёров принял квалификационное предложение «Ак Барса» и заключил новый контракт
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Нападающий Алексей Пустозёров принял квалификационное предложение «Ак Барса» и заключил однолетний контракт. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В сезоне-2024/2025 на счету 25-летнего Алексея Пустозёрова 27 матчей и 9 (3+6) очков в регулярке. В плей-офф нападающий набрал 2 (1+1) очка в восьми встречах. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги Алексей Пустозёров сыграл 181 матч, в которых забросил 25 шайб и отдал 19 результативных передач с показателем полезности «+2».

Напомним, «Ак Барс» вылетел из Кубка Гагарина — 2025 на стадии 1/4 финала, уступив московскому «Динамо» со счётом 2-4. В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги казанский клуб занял пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 87 очков в 68 встречах.

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