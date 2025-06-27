«Овечкин, Кузнецов, Свечников». Сорокин — о самом грязном трэштокере в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин ответил на вопрос о самом грязном трэштокере в НХЛ.

— Кто самый грязный трэштокер в НХЛ?

— Если один раз подъедет, это считается? Свечников тогда, постоянно. Я ещё половину не слышу, что он говорит. Он классный, просто такой стиль. Женька Кузнецов был, Саша Овечкин. Особо ничего такого не говорит, только: «Сейчас я тебе воткну». Отвечаю: «Я знаю» (смеётся). У меня короткий разговор, соглашаюсь со всем, мне так проще, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

Напомним, по итогам регулярного сезона «Айлендерс» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и шестое место — в Столичном дивизионе.