«Спартак» продлил контракт с защитником Андреем Мироновым

«Спартак» заключил новый контракт на три года с Андреем Мироновым до конца сезона-2027/2028. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

Защитник пополнил состав «Спартака» перед минувшим сезоном, по ходу которого Миронов набрал 31 (8+23) очко за 62 матча. Всего в рамках Континентальной хоккейной лиги игрок обороны провёл 706 матчей, в которых забросил 51 шайбу и отдал 153 результативные передачи с показателем полезности «+44».

В прошедшем сезоне «Спартак» в первом раунде плей-офф обыграл череповецкую «Северсталь» в пяти встречах — 4-1. Во втором раунде Кубка Гагарина красно-белые в семи матчах уступили «Салавату Юлаеву».