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Крылов займёт место в руководстве «Куньлуня», Варицкий станет генменеджером

Крылов займёт место в руководстве «Куньлуня», Варицкий станет генменеджером
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Как стало известно «Чемпионату», Александр Крылов займёт место в руководстве «Куньлунь Ред Стар», Игорь Варицкий станет генеральным менеджером клуба.

Напомним, в мае 2023 года бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов покинул свой пост, заявив, что намерен сосредоточиться на своих бизнес-проектах.

Игорь Варицкий работал генеральным менеджером в подмосковном «Витязе», который ранее уведомил Континентальную хоккейную лигу о приостановке участия команд КХЛ и МХЛ в Фонбет Чемпионате КХЛ и OLIMPBET Чемпионате МХЛ сезона-2025/2026.

Ранее стало известно, что «Куньлунь Ред Стар» перейдёт на канадский размер площадки.

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