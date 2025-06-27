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Гончар вошёл в список кандидатов на попадание в Зал славы в 2026 году по версии ESPN

Гончар вошёл в список кандидатов на попадание в Зал славы в 2026 году по версии ESPN
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Североамериканский сайт ESPN составил рейтинг игроков, которые могут войти в Зал хоккейной славы в 2026 году.

Среди россиян в список вошёл Сергей Гончар, который был номинантом на включение в нынешнем году, но не попал в окончательный список.

Полностью список кандидатов на попадание в Зал славы в 2026 году по версии ESPN выглядит так:

1. Патрис Бержерон;
2. Кэри Прайс;
3. Патрик Марло;
4. Кит Ткачук;
5. Райан Гецлаф;
6. Хенрик Зеттерберг;
7. Патрик Элиаш;
8. Сергей Гончар;
9. Род Бриндамор;
10. Тим Томас, Райан Миллер.

Напомним, в нынешнем году в Зал хоккейной славы будет включён олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.

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