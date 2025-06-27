Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гончар вошёл в список кандидатов на попадание в Зал славы в 2026 году по версии ESPN

Североамериканский сайт ESPN составил рейтинг игроков, которые могут войти в Зал хоккейной славы в 2026 году.

Среди россиян в список вошёл Сергей Гончар, который был номинантом на включение в нынешнем году, но не попал в окончательный список.

Полностью список кандидатов на попадание в Зал славы в 2026 году по версии ESPN выглядит так:

1. Патрис Бержерон;

2. Кэри Прайс;

3. Патрик Марло;

4. Кит Ткачук;

5. Райан Гецлаф;

6. Хенрик Зеттерберг;

7. Патрик Элиаш;

8. Сергей Гончар;

9. Род Бриндамор;

10. Тим Томас, Райан Миллер.

Напомним, в нынешнем году в Зал хоккейной славы будет включён олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный.