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Вратарь «Айлендерс» Сорокин ответил на вопрос, что его больше всего бесит во время игры

Вратарь «Айлендерс» Сорокин ответил на вопрос, что его больше всего бесит во время игры
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Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин заявил, что ему не нравятся рекламные паузы во время периодов.

— Что больше всего бесит во время игры?
— Рекламные паузы. Хочется, чтобы период проходил быстрее. Да, это часть игры, не могу сказать, что меня это больше всего бесит. Мне просто это не нравится, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».

Напомним, по итогам регулярного сезона «Айлендерс» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и шестое место — в Столичном дивизионе.

Ранее голкипер Илья Сорокин ответил на вопрос о самом грязном трэштокере в Национальной хоккейной лиге.

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