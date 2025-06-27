Вратарь «Айлендерс» Сорокин ответил на вопрос, что его больше всего бесит во время игры

Голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин заявил, что ему не нравятся рекламные паузы во время периодов.
— Что больше всего бесит во время игры?
— Рекламные паузы. Хочется, чтобы период проходил быстрее. Да, это часть игры, не могу сказать, что меня это больше всего бесит. Мне просто это не нравится, — сказал Сорокин в эфире передачи «Скользкий лёд».
Напомним, по итогам регулярного сезона «Айлендерс» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и шестое место — в Столичном дивизионе.
Ранее голкипер Илья Сорокин ответил на вопрос о самом грязном трэштокере в Национальной хоккейной лиге.