«Адмирал» заключил контракт с канадским нападающим Кайлом Олсоном

«Адмирал» заключил однолетний контракт с канадским нападающим Кайлом Олсоном. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

26-летний форвард в прошлом сезоне провёл 50 матчей за словацкий клуб «Зволен». В данных матчах Олсон забросил 32 шайбы и отдал 22 результативные передачи. Также на его счету 149 матчей в АХЛ за «Уилкс-Барре/Скрантон Пингвинс» — фарм-клуб «Питтсбург Пингвинз». В этих играх Кайл записал на свой счёт 33 (15+18) очка.

Уроженец Онтарио был выбран «Анахайм Дакс» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2017 году в четвёртом раунде под общим 122-м номером.

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