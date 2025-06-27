Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер Дрегер: Галуцен и Грэм — фавориты в борьбе за пост главного тренера «Далласа»

Инсайдер Дрегер: Галуцен и Грэм — фавориты в борьбе за пост главного тренера «Далласа»
Комментарии

Инсайдер Даррен Дрегер из TSN назвал главных кандидатов на пост главного тренера «Даллас Стаз». Ранее клуб уволил Питера Дебура, под руководством которого «Даллас» три года подряд выходил в полуфинал Кубка Стэнли.

«Похоже, что «Старз» близки к решению о назначении главного тренера. Глен Галуцен и Нил Грэм считаются фаворитами», – написал Дрегер в социальной сети X (ранее Twitter).

Галуцен уже был главным тренером «Далласа» (с 2011 по 2013 год), сейчас он работает ассистентом в «Эдмонтон Ойлерз». Нил Грэм возглавляет «Техас Старз» в АХЛ.

В минувшем сезоне команда проиграла «Эдмонтон Ойлерз» на стадии полуфинала (1-4 в серии).

Материалы по теме
Официально
Нападающий Джейми Бенн подписал новый контракт с «Далласом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android