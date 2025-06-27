Инсайдер Дрегер: Галуцен и Грэм — фавориты в борьбе за пост главного тренера «Далласа»

Инсайдер Даррен Дрегер из TSN назвал главных кандидатов на пост главного тренера «Даллас Стаз». Ранее клуб уволил Питера Дебура, под руководством которого «Даллас» три года подряд выходил в полуфинал Кубка Стэнли.
«Похоже, что «Старз» близки к решению о назначении главного тренера. Глен Галуцен и Нил Грэм считаются фаворитами», – написал Дрегер в социальной сети X (ранее Twitter).
Галуцен уже был главным тренером «Далласа» (с 2011 по 2013 год), сейчас он работает ассистентом в «Эдмонтон Ойлерз». Нил Грэм возглавляет «Техас Старз» в АХЛ.
В минувшем сезоне команда проиграла «Эдмонтон Ойлерз» на стадии полуфинала (1-4 в серии).