Могильный объяснил, была ли для него болезненной тема долгого невключения в Зал славы

Великий российский хоккеист Александр Могильный рассказал, была ли для него болезненной тема продолжительно невключения в Зал хоккейной славы в Торонто. Впервые экс-нападающий был номинирован 16 лет назад, в 2009 году, но попал в Зал только в 2025-м.

— Вячеслав Фетисов сказал, что всё это время тема была болезненной для вас. Так ли это?

— Болезненной? Да чего там болезненного (смеётся)! Для кого болезненная? Это же не от меня зависело. Ну как она может быть болезненной? — сказал Могильный в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Владимиру Лаевскому.

Могильный вошёл в историю НХЛ, став одним из первых игроков лиги из СССР. Александр дебютировал в НХЛ в составе «Баффало Сэйбрз» 5 октября 1989 года. Он набрал 1032 очка (473 шайбы, 559 передач) в 990 матчах за «клинков», «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Джерси Дэвилз» и «Торонто Мэйпл Лифс», а также забил рекордные для себя 76 голов за «Баффало» в сезоне-1992/1993. Могильный выиграл Кубок Стэнли с «дьяволами» в сезоне-1999/2000 и золото со сборной СССР на Олимпиаде в Калгари 1988 года и чемпионате мира 1989 года, что сделало его членом «Тройного золотого клуба».